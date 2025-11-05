オートバイを無免許で運転したとして、男子高校生が逮捕されました。 【写真を見る】押収されたオートバイ 逮捕されたのは、熊本市に住む17歳の男子高校生です。 男子高校生は9月28日の午前2時ごろ、熊本市東区御領の国道57号でオートバイを無免許で運転した疑いが持たれています。 警察によりますと、男子高校生は走行中の騒音で警察に呼び止められ名前を尋ねられた際、運転免許を持つ知人の名前を答えたと