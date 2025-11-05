埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで入所者の女性2人が殺害された事件で、逮捕された男が事件の前に飲食店で現金を盗んだ疑いなどで再逮捕されました。この事件は先月15日、埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで入所者の女性2人が殺害されたもので、警察は、このうち1人を殺害した疑いで熊谷市に住む元施設職員の木村斗哉容疑者（22）を逮捕しています。その後の捜査で、木村容疑者が老人ホームでの事件の前、先月12日から14日までの間に、熊谷