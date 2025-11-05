日本相撲協会は公式YouTubeチャンネルで元小結・遠藤の北陣親方（35）の現役時代を振り返る動画を5日までに公開した。日大4年時にアマ横綱と国体優勝を果たした遠藤は幕下10枚目格付け出しで2013年春場所で初土俵を踏んだ。幕下を2場所で通過し、新十両の同年名古屋場所を14勝1敗で十両優勝。関取用の白い稽古まわしを着けて相撲教習所に通う姿なども紹介した。同年秋場所で新入幕。幕内3場所目の14年初場所に西前頭10枚目で