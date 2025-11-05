会計検査院はきょう午後、高市総理に2024年度の決算検査報告を提出しました。総額およそ540億円の“税金の無駄遣い”が指摘されています。会計検査院が高市総理に提出した2024年度の決算検査報告では、国がおこなった319件の事業で総額およそ540億円を“税金の無駄遣い”などと指摘し、改善を求めています。具体的には、▼役所の事業を請け負ったJR東日本の子会社が人件費を水増しして、およそ19億9500万円を過大に受け取っていた