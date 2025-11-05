2023年7月に韓国デビューした4人組グローバルガールズグループ「KISS OF LIFE」が、日本デビューミニアルバム「TOKYO MISSION START」のリリースイベントを行いました。 【写真を見る】【 KISS OF LIFE 】最近覚えた日本語は「ブチアゲ」「メロい」日本デビューミニアルバムリリースイベントを開催「KISS OF LIFE」はジュリー(JULIE)、ナッティ(NATTY)、ベル(BELLE)、ハヌル(HANEUL)による多国籍ガールズグループ。グループ名