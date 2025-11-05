2025年創建1300年を迎えた宇佐神宮で5日、地元の酒造メーカーが麦焼酎とオリジナルカクテルを奉納しました。 宇佐神宮で祈願奉納祭を行ったのは三和酒類です。奉納したのは2025年発売した新商品の麦焼酎「iichiko彩天」です。 国内のほか、アメリカなど海外でも販売していて、宇佐の魅力がさらに広く世界に届くよう祈願しました。 また、「iichiko彩天」で作った3種類のオリジナルカクテルもあわせて奉納しています