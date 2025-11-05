秋篠宮妃紀子さまは子育て支援に取り組む「母子愛育会」の活動交流会に初めて出席されました。「母子愛育会」は昭和天皇の思いを受け、上皇さまの誕生を機に創立された母と子の健康づくりや子育て支援に取り組む社会福祉団体です。総裁を務める紀子さまは「愛育病院」で長男の悠仁さまを出産した経験もあり、毎年、各地で愛育会の取り組みを視察されています。５日に行われた交流会では、地域で活動する愛育班員と呼ばれる人たちに