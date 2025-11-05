ことしも、上々の出来栄えです。石川県穴水町のワイン工場で5日、この秋に仕込んだ新酒のワインの瓶詰め作業が行われました。5日、石川県穴水町の能登ワインでは…ヤマソーヴィニヨン種のブドウで醸造した、赤ワイン約4000本分の瓶詰め作業が行われました。 ことしは夏の猛暑を乗り越えた出来の良いブドウが収穫でき、豊かな香りとうまみが凝縮した、飲みごたえのあるワインに仕上がったということです。能登ワイン・大目