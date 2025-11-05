先月、埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで入所者2人が殺害された事件で、このうち1人を殺害したとして逮捕された男が、熊谷市の飲食店に侵入し現金2万円を盗んだとして再逮捕されました。この事件は先月15日、埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで入所者の高齢女性2人が殺害され、このうち1人を殺害したとして元職員の木村斗哉容疑者（22）が逮捕されたものです。警察は5日、木村容疑者を、先月12日から14日までの間に熊谷市の飲食店に侵入し現