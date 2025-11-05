島根県観光連盟は11月5日、「出雲大社へ届ける、ご縁の言葉」の募集を特設ページで開始した。出雲大社へ届ける、ご縁の言葉同連盟は「ご縁とは 毎日がより良くなる、つながり。」というコンセプトのもと、出雲大社をはじめ、様々な所で「ご縁」を感じることができる島根県・出雲エリア(松江市・出雲市・安来市)において、「ご縁」をテーマとした広域観光の取組み「&ご縁の聖地」を実施してきた。11月5日は「いいご縁」の語呂合