ソフトバンクの柳町達外野手（２８）が５日に私用でみずほペイペイドームを訪れ、今季を振り返るとともに、来季の目標を口にした。まさに飛躍の一年となった。「開幕当初はこんなシーズンになるとは思ってなかった」と口にした今季は開幕こそ二軍スタートだったものの、故障者が相次いだチャンスを逃さず、４月下旬からスタメンに定着。最終的に打率２割９分２厘、６本塁打、５０打点といずれもキャリアハイの成績を叩き出し、