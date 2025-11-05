【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・アーティストとして活動する来栖りんが、2026年3月18日にコンプリートアルバム「THIS IS RIN」を発売する。本作は、2023年のデビュー以来リリースした全ての楽曲と、新たに制作した「Dolphin Dance Floor」、「ありがじゅー！」の2曲を収録した全18曲収録のアルバム。TVアニメ『神無き世界のカミサマ活動』オープニングテーマ「I wish」や、TVアニメ『転生したらスライムだった件 第3