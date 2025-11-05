子育てを頑張るお母さんを応援しようと大分県大分市で、5日使わなくなった子供服などを無料で提供するイベントが開かれました。 ホルトホール大分 ◆TOS刀祢優月記者「開場したばかりですがもうすでに多くの人であふれている。中には大きな袋を持っている人もいる」 会場にずらりと並んでいるのは各家庭から寄付された3500点を超える子供服やおもちゃです。 このイベントは母親の交流の場づくりに取り組