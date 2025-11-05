福岡県須恵町の中学校で、採用時に偽造された教員免許の写しを提出したとして逮捕・起訴されていた男が5日、再逮捕されました。他の学校の採用時にも、偽造された教員免許の写しを提出した疑いです。 偽造有印公文書行使の疑いで再逮捕されたのは、須恵町の町立中学校に補助教員として勤務する近藤正仁容疑者（66）です。警察によりますと、近藤容疑者は2021年3月、福岡県篠栗町の町立小学校の採用試験の際に、町から採用の委託