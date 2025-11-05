3年前、伊那市の住宅で高齢女性が殺害され印鑑や通帳などが奪われた事件の裁判員裁判の初公判が５日、長野地方裁判所で開かれました。強盗殺人などに問われている被告の男は「少し違うところがある」と起訴内容を一部否認しました。 橋爪亮太被告「殺害して通帳などを奪ったことに間違いはないが少し違うところがある」５日の初公判で坊主頭に白のTシャツ、グレーのパンツ姿で出廷した被告の男。起訴内容について一部否認し