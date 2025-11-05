ドル指数は小反落、２００日線目前で＝ロンドン為替 ドル指数は小反落している。東京午前に１００．２０７から１００．０５９まで低下した。その後は下げ一服となり、狭いレンジでの上下動となっている。昨日は１００．２５５まで一時上昇し、２００日線１００．３４８に接近したが到達には至らなかった。 ドルインデックス＝100.16(-0.07-0.06%)