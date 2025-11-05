ロンドン序盤は比較的静かな取引、欧州株や米株先物の下げ幅限定的＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、比較的静かな取引になっている。ドル円は東京市場で下に往って来いとなったあとは、153円台半ばを挟んだ水準で揉み合っている。ユーロドルは1.1480-1.1498の東京レンジ内での推移。ポンドドルはややポンド買いが持ち込まれ、1.3053付近に高値を伸ばしたが、足元では1.30台前半に戻している。 昨日のＮＹ市場ではＡ