会計検査院は319件の事業、金額でおよそ540億円の税金の無駄遣いなどを指摘した、2024年度の決算検査報告書を高市首相に提出しました。高市首相「たくさんのご指摘があるかと思いますが、ちょうど予算編成にしっかり生かしてまいりたいと思います」報告書で税金の無駄遣いなどが指摘された事業は319件、金額にして540億8151万円にのぼりました。このうち271件については、法令違反や不適切な予算執行と認定された「不当事項」とさ