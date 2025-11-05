全国でクマの出没が相次ぐ中、岐阜県飛騨市の市街地で5日、銃の使用を想定した訓練が行われました。飛騨市古川町で行われた訓練には、県内の市町村の担当者や地元の猟友会などが参加しました。今年9月からは「緊急銃猟」の運用が始まり、市町村の判断で市街地でも猟銃を使用できます。訓練ではクマの出没を想定し、自治体と猟友会が連携しながら捕獲までの流れを確認しました。飛騨猟友会古川支部の柚村英雄支部長：「私た