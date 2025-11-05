国内最大級の投稿サイト「note（ノート）」の運営会社は5日、韓国のIT大手ネイバーと資本業務提携を結んだと発表した。生成人工知能（AI）の活用のほか、漫画やアニメといったコンテンツの開発で協業を進める。日本の作品の海外展開につなげる。第三者割当増資により、note側が約20億円の出資を受ける。ネイバーの議決権比率は8％弱となる見込み。両社は「AI時代の創作と流通の新しいエコシステム（生態系）を共に構築する」と