お笑いタレントの渡辺直美（38）が、5日、Instagramのストーリーズを更新。「お嫁に行けない！！！」とつづった、驚きの姿を公開し、反響を呼んでいる。【映像】めちゃ痩せた!?と話題になった渡辺直美（動画あり）2021年4月からアメリカ・ニューヨークを拠点に活動している渡辺。2026年2月には自身の芸能生活20周年を記念した、ピン芸人初の東京ドーム公演を控えている。SNSでは公演に向けてトレーニングに励む姿や、バレエを