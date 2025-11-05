バスケットボールりそなグループB1秋田ノーザンハピネッツは、キャプテンの田口成浩選手がけがをして戦列を離れると発表しました。秋田ノーザンハピネッツによりますと、田口成浩選手は2日の滋賀レイクス戦で右ひざのじん帯と半月板を損傷しました。全治は未定で、5日夜の名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦以降、けがが治るまで戦列を離れます。ハピネッツは「復帰に向けて全力でサポートしてまいり