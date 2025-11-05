紀ノ国屋は、2025年11月5日から、一部店舗で「コーデュロイミニバッグ」を数量限定で順次販売を開始しています。ちょっとした外出にも便利なサイズ感 紀ノ国屋から、温もりあるコーデュロイ素材を使用した「コーデュロイミニバッグ」が新登場。 モーブピンク、サックスブルー、ベージュ、チャコールグレー、ブラックの全5色が揃い、スマホなどがすっきり収まるサイズ感が魅力です。サイズは、本体 約タテ18.5cm×ヨコ27cm×マチ8c