ヒロミ＆相葉雅紀が、全国の人々のお困りごとを全力解決、日本を元気にするバラエティー『相葉ヒロミのお困りですカー？』。11月6日（木）放送の2時間SPでは、2人が埼玉県の秩父エリアで3つのお困りごとに挑む。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！最初のお困り人は、標高700mの山奥にあるお寺を管理している男性3人組。3人に会うため296段の階段を上るだけですでにヘトヘトのヒロミ＆相葉だが、お困りごとを聞いて思わず絶