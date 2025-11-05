新しい技術やアイデアで地域産業の活性化を図ろうと、企業同士をつなぐイベントが５日から広島市で始まりました。広島グリーンアリーナで始まった「TSUNAGU広島」には２０２４年を上回る１３８社が出展しました。県内の事業者と新たな技術やサービスを持つスタートアップ企業が直接出会い、協力するきっかけを提供します。カープは今回初めて出展しました。展示するのは、会話の内容をリアル