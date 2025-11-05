5日午前、魚沼市の住宅街でクマ1頭が目撃されました。市の職員や消防などが駆けつけ花火で威嚇した後に、放水によりクマを捕獲しました。 田んぼを徘徊する1頭のクマ。5日午前9時前に魚沼市七日市で撮影された映像です。その30分ほど前、近隣の会社の従業員から「民家の敷地内に体長50cmのクマを目撃した」と警察に通報がありました。 ■魚沼市の職員 「この木に登っていたんですけど、ここから降りてきて走ってきて(正面の