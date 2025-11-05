パナソニックは11月4日に、20〜40代の男女900名を対象に実施した、「住環境と空気の質に関する意識調査」の結果を発表した。同調査は、単身世帯の20〜40代の男女300名、夫婦またはパートナーとの2人世帯の男女300名、夫婦またはパートナーと未成年の子ども1人以上の世帯の男女300名の計900名に対して、9月26〜30日の期間に行われている。●「快適さを保つために」空気の質に関心を持つ人は7割以上に調査対象者に、部屋を快適な