１１月９日に投開票される県知事選挙。課題の投票率アップへ、さまざまな仕掛けで選挙の盛り上げを狙います。■担当者呼び込み「期日前投票入り口こちらです」５日、広島駅南口の地下広場に期日前投票所が設置されました。７日までの３日間、午前１０時から午後８時まで投票できます。対象は広島市内の有権者で、本人確認ができれば「選挙のお知らせ」がなくても投票できます。■投票した人「ここが一番便利がいいので、用事の