格闘技イベント「RIZIN」は5日、都内で記者会見を行い12月31日にさいたまスーパーアリーナにて開催される10周年記念大会「RIZIN師走の超強者祭り」でフェザー級タイトルマッチ「ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs. 朝倉未来」を行うことを発表した。 ■朝倉未来が16戦全勝の王者に挑む 朝倉未来が大晦日大会で王者シェイドゥラエフに挑戦することが決定した。 大晦日大会に関する緊急記者会見（ラ