札幌市営地下鉄・東西線で１１月３日、停電の影響により一時全線で運転見合わせとなったトラブルで、乗客が持っていた風船が架線に接触し、ショートしたことが原因とみられることがわかりました。３日午後３時すぎ、地下鉄・東西線で停電が発生し、一時全線で運転見合わせとなり、完全に復旧するまで７時間以上かかりました。 札幌市交通局によりますと、バスセンター前駅で乗客が持っていたアルミバルーンが