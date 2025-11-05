中国の故宮博物院永寿宮で11月4日、「九重の下―故宮造弁処旧跡考古成果展」が開幕しました。会期は3カ月です。本展は、故宮造弁処（皇室専用工芸品を製作・管理する内部機関）の旧跡の考古学的成果に焦点を当て、166点（組）の文化財を二つのユニットで展示しています。第1ユニット「紫禁城下に眠る大地の史書―元明清の三層構造」では、中央展示台と三つのセクションを通じて、清朝宮殿造弁処の所在する区域の過去が語られます。