5日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比変わらずの5万530円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値5万212.27円に対しては317.73円高。出来高は4065枚となっている。 TOPIX先物期近は3278.5ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.21ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物