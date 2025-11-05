JR東日本は、2025年11月6日から上越新幹線の新潟駅と長岡駅の改札において、顔認証を使ってウォークスルーで改札を通過できる顔認証改札機の実証実験を開始する。5日には報道関係者向けに2種類の顔認証改札機が公開され、実際に動作する様子が披露された。2026年3月31日まで実験を行い、Suicaの今後の展開に向けて検証を行う。新潟県のJR長岡駅に設置された顔認証改札機○新潟駅〜長岡駅で顔認証改札の実験JR東日本は、2024年12月1