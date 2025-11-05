◇九州スーパーシニアカップゴルフ（2025年11月5日福岡県小郡市小郡カンツリー倶楽部＝男子5700ヤード、女子5030ヤード、パー72）男子は80歳以上、女子は70歳以上のアマチュア109人が参加して、18ホール競技で行われた。福岡・宮若市在住で2015年日本グランドシニアゴルフ覇者の81歳、安河正彰が3オーバー、75で大会初優勝を決めた。2バーディー、5ボギーの安河は、同年齢・同スコアの大嶋玄次と首位に並び、規定（タイ