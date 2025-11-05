11月5日午前、熊本県天草市にある水産会社で、運搬に使うパレットから火が出てトラックが全焼しました。 【写真を見る】黒煙があがる現場付近の様子 けがをした人はいませんでした。 午前11時40分ごろ、天草市牛深町で「パレットが燃えている」といった119番通報が相次ぎました。 警察などによりますと、火が出たのは「畑山水産」の敷地内で、火は約1時間10分後に消し止められましたが、重ねて置かれていたパレットが焼け、近