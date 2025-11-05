米NVIDIAは11月4日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 581.80」の提供を開始した。NVIDIA App等でリリースされ、手軽に適用できる。「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 581.80」公開。Core 2 Duo / Core 2 Quad CPUでの不具合を解消発売が差し迫ってきた新作ゲームタイトル『Call of Duty: Black Ops 7』に発売前から対応する最新ドライバ。『Anno 117: Pax Romana』『Eu