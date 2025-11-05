韓国の女性4人組「KISSOFLIFE」が5日、東京・台場のダイバーシティー東京プラザで日本デビューアルバム「TOKYOMISSIONSTART」のリリース記念イベントを行った。23年に韓国でデビューし、昨年10月からは北米、ヨーロッパ、アジアを巡るワールドツアーを敢行。この日は収録曲である「Sticky」の日本語版など3曲を披露した。4人は日本デビューアルバムのプロモーションのため、今回初めて日本に長期滞在。アルバムのリ