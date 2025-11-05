クマによる被害が全国で相次ぐ中、今年度、クマに襲われて死亡した人の数が13人に上ったことが分かりました。環境省は、おととい（3日）秋田県湯沢市で遺体で見つかった女性について、クマに襲われて死亡したものと認定し、今年度のクマによる死者数は13人に上ったと明らかにしました。これまで過去最多の死者数だったのは2023年度の6人でしたが、今年度は2倍を超える数となっています。