秋田県能代市は５日、住宅街にある民家の敷地に出没したクマ１頭を、ハンターに発砲を認める「緊急銃猟」で駆除した。環境省によると、緊急銃猟による駆除は全国１３例目で、同市では初めて。市によると、同日午前１１時３５分頃、同市向能代の民家の敷地にクマがいると県警能代署から連絡が入った。職員と猟友会員が駆けつけると、体長約１・５メートルのオスのクマが鶏小屋にとどまっていた。市は周囲の安全が確保できること