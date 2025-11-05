止まらない各地でのクマ出没。宮城県では、民家の庭先にある木の上で柿を食べるクマの姿が目撃されました。また、秋田県では美術館の敷地内をクマがのそのそと歩いていました。さらに、富山市では交通量が多い国道沿いにあるやぶの中でクマを発見。現場に緊張が走る中、銃声が響きました。記者：今、銃声が聞こえました。2発目です。あ、3発目です。やぶの中のプレハブ小屋のそばにいたクマ1頭が駆除されました。通行人：びっくり