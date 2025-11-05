知人男性が死亡したにも関わらず、その母親に入院費が必要だと嘘の電話をかけて現金を騙し取った男に、執行猶予付きの判決が言い渡されました。 【写真を見る】病死した同居人の母親に･･･「息子さんが事故に遭った。入院に100万円必要です」詐欺電話をかけた男に執行猶予付き判決「親心を踏みにじる犯行」熊本 判決を受けたのは、住所不定・無職の田上希典被告（40）です。 判決によりますと、田上被告は、2023年6月、同居し