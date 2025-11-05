４日午後６時ごろ、神奈川県山北町のＪＲ御殿場線山北−谷峨間で、沼津発国府津行きの普通電車にツキノワグマが衝突した。けが人はいなかった。ＪＲ東海静岡広報室によると、この事故で上下線ともに一時運転を見合わせ、約１時間後に運転を再開。６本が最大１時間４０分遅れたという。町によると、クマは成獣で死んでおり、５日に回収した。