吉道 さゆり キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。あす6日からの天気のポイントです。 小野：あさって7日は立冬ですが、晴れて気温も平年並みくらいでしょう。9日と10日は雨の予報のままです。気象台の週間予報です。 小野：あす6日、 立冬のあさって7日、そして8日・土曜日と、雲は広がりますが晴れるでしょう。9日・日曜日と10日・月曜日は雨予報のままで、9日は