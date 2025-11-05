特撮ドラマ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）に、ブーケ役で出演中の俳優・まるぴが、5日にエックスを更新。誕生日を迎えて26歳になったことを報告した。【写真】“ブーケ”まるぴのカッコよくも美しい場面カットゴジュウジャーたちの前に立ちはだかる敵組織幹部・ブーケを演じるまるぴは「父を亡くした25歳の1年となるはずだった私をゴジュウジャーが、ブーケ様が救ってくれました。お