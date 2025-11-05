東杜和気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の6日の天気をお伝えします。5日は午前中は雲が広がりましたが、午後は晴れ間が戻りました。朝の冷え込みは弱まり、最低気温が10℃を下回った所はありませんでした。最高気温は20℃を超えた所が多く、昼間は暖かさを感じられました。これからの天気です。6日は各地とも朝から日差しが届きそうです。午後も晴れる時間が続き、洗濯日和となるでしょう。最低気温は5日朝と同じくらいで、