四国ウーマンサミット実行委員会は、「四国ウOーマンサミット in 香川」を2025年11月8日(土)に高松国際ホテルにて開催します。“四国を愛する女性が輝くことで日本が輝く”をテーマに、地方にいながらにして、自分らしく働き、生きるためのロールモデルを輩出することを目的としたイベントです。 四国ウーマンサミット in 香川 イベント名称： 「四国ウーマンサミット in 香川」開催期間： 2025年11月8日(土) 10:0