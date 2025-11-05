アニウェアが運営するファッションブランド「SuperGroupies(スーパーグルーピーズ)」より、名作ドラマ『SPEC 〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜』とのコラボレーションアイテムが登場します！2010年の初放送から15周年を迎えた本作を記念した、ミニバッグ、ジャージ、Tシャツの全3品です。2025年11月5日(水)16時から12月1日(月)昼12時まで、SuperGroupies公式サイトほかにて予約受付中です。 SuperGroupie