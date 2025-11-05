巨人の育成・相沢白虎内野手が、約２年ぶりに内野に再挑戦することが５日、明らかになった。２２年育成ドラフト５位で内野手として入団。遊撃手としてプレーしたが、１年目の２３年オフに起用の幅を広げるために外野に挑戦。その後は２年間外野を守ってきたが、１０月に球団から出場機会を増やしてパンチ力のある打力を生かすために外野に加えて三塁への挑戦を打診され、「どこでも守れた方がいい」と受け入れた。この日の秋季