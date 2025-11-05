幼少期に親から虐待を受けた男性が11月5日に高知市で講演会を開き、子どもたちに必要な支援について語りました。高知市のちよテラホールで講演したのは岡山を中心にフィットネス事業などを行っている新居優志さんです。この講演会は24時間テレビの継続支援企画で行われたもので、会場には行政関係者や学生など約100人が集まりました。新居さんは幼少期に親から虐待を受け、中学生の時に一時保護された後、児童養護施設で育ち