古河電気工業が東京大と開発した人工衛星「ふなで」（古河電工、東京大提供）古河電気工業は5日、東京大と共同開発した小型の人工衛星「ふなで」を2026年10月に米国から打ち上げると発表した。宇宙用のコンピューターや通信機器など自社製品の信頼性を実地で検証するのが目的。衛星ビジネスに本格参入し、部品供給から衛星本体の量産、衛星を使ったサービス提供へと発展させる。宇宙産業の市場は拡大が期待される。枡谷義雄営